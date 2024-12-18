ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
ГоловнаСуспільствоПодії

Рада підтримала створення переліку терористичних організацій

Перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці.

Рада підтримала створення переліку терористичних організацій
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада підтримала в цілому створення переліку терористичних організацій (законопроєкт № 12102).

Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, за закон проголосували 282 народних обранці. 

Основні положення:

Встановлюється законодавчий механізм внесення організацій до переліку терористичних.

Перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці.

Ведення переліку покладається на СБУ, яка тепер має чіткий список підстав для включення організацій, що усуває дискрецію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies