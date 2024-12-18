Рада підтримала створення переліку терористичних організацій

Перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці.

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада підтримала в цілому створення переліку терористичних організацій (законопроєкт № 12102).

Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, за закон проголосували 282 народних обранці.

Основні положення:

Встановлюється законодавчий механізм внесення організацій до переліку терористичних.

Перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці.

Ведення переліку покладається на СБУ, яка тепер має чіткий список підстав для включення організацій, що усуває дискрецію.