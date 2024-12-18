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Колаборанти просять у Кремля додаткову охорону після вибуху у Москві

Після вдалих спецоперацій СБУ, колаборанти почали боятися такої ж участі.

Колаборанти просять у Кремля додаткову охорону після вибуху у Москві
Фото: Центр національного спротиву

Призначені Кремлем колаборанти стурбовані низкою вдалих операцій з ліквідації ворогів України в тилу РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначають у Центрі національного спротиву, керівництво окупаційних адміністрацій просить у Кремля додаткову охорону для своїх заступників та очільників "департаментів".

"Наразі посилену охорону мають головні гауляйтери, які самостійно не пересуваються, а той же владімір сальдо майже не з’являється на лівому березі Херсонщини, виконуючи роль вітрини якомога далі від бойових дій", — кажуть у спротиві.

Водночас, в ЦНС підкреслюють, що для Кремля зрадники не є цінністю, окрім кількох осіб, всі інші є "розхідним матеріалом і їх смерть для кремля навпаки є вигідною. Адже це дозволяє москві створювати культ смерті й водночас замінити їх гастролерами з інших регіонів. Тому ніякої додаткової охорони надана не буде".

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