Призначені Кремлем колаборанти стурбовані низкою вдалих операцій з ліквідації ворогів України в тилу РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначають у Центрі національного спротиву, керівництво окупаційних адміністрацій просить у Кремля додаткову охорону для своїх заступників та очільників "департаментів".

"Наразі посилену охорону мають головні гауляйтери, які самостійно не пересуваються, а той же владімір сальдо майже не з’являється на лівому березі Херсонщини, виконуючи роль вітрини якомога далі від бойових дій", — кажуть у спротиві.

Водночас, в ЦНС підкреслюють, що для Кремля зрадники не є цінністю, окрім кількох осіб, всі інші є "розхідним матеріалом і їх смерть для кремля навпаки є вигідною. Адже це дозволяє москві створювати культ смерті й водночас замінити їх гастролерами з інших регіонів. Тому ніякої додаткової охорони надана не буде".