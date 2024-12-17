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Ліквідація у Москві начальника військ хімзахисту РФ Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ, – джерела

Кирилов був воєнним злочинцем. Він віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових.

Ліквідація у Москві начальника військ хімзахисту РФ Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ, – джерела
Фото: надано джерелами в СБУ

Ліквідація у Москві начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова є справою рук СБУ, повідомили джерела LB.ua 

За даними наших джерел, самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє двохсоті.

“Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ. 

Раніше СБУ оголосила підозру Кирилову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

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