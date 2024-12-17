Сили оборони відбили 245 ворожих атак, 68 – із них на Курщині

Розпочалась тисяча двадцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 245 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 24 авіаційних удари, скинувши 30 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2202 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Олександрівка, Бурлацьке, Велика Новосілка, Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляйполе, Новопіль.

Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог 16 разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог 12 разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Щербинівки.

П’ятдесят дві атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Двадцять дві атаки противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямках противник п’ять разів атакував в районі Новоандріївки.

Чотири безрезультатних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 68 штурмів позицій українських підрозділів, завдав шість авіаударів, скинувши 12 КАБ, здійснив 341 обстріл по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.