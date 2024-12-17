​У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті

Унаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який наказував застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ.
Про це пише Astra.
Подія трапилася на Рязанському проспекті у столиці РФ. Також повідомляють, що на місці помер помічник Кирилова, але його ім'я не вказують.
За словами мешканців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.
Згодом у РФ офіційно підтвердили смерть генерала.
- Війну проти Росії ведуть на різних рівнях, один з них диверсійний. Детальніше про це – у матеріалі LB.ua "Диверсійний вимір війни".