Диверсійний вимір війни
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​У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті

Також загинув його помічник.

​У Москві підірвали генерала, відповідального за застосування хімічної зброї на фронті
Російський генерал Ігор Кирилов
Фото: Фото із відкритих джерел

Унаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов, який наказував застосовувати хімічну зброю проти ЗСУ.

Про це пише Astra.

Подія трапилася на Рязанському проспекті у столиці РФ. Також повідомляють, що на місці помер помічник Кирилова, але його ім'я не вказують.

За словами мешканців, вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому. Мешканці ЖК припускають, що вибуховий пристрій було вмонтовано у самокат, що стояв біля будинку.

Самокат біля будинку Кирилова
Фото: Astra
Самокат біля будинку Кирилова

Згодом у РФ офіційно підтвердили смерть генерала. 

  • Війну проти Росії ведуть на різних рівнях, один з них диверсійний. Детальніше про це – у матеріалі LB.ua "Диверсійний вимір війни".
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