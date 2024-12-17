Росіяни майже 350 разів атакували Запорізьку область

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

160 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Залізничному та Новоандріївці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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