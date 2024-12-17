Росіяни майже 350 разів атакували Запорізьку область

Упродовж доби окупанти завдали 342 удари по 10 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Залізничному та Новоандріївці.
163 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
13 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.
160 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
- У Запорізькій ОВА інформацію щодо наступу росіян на Запоріжжя назвали російською пропагндою. Ворожа армія не веде підготовки до наступу.