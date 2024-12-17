У Одеській області нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту

У Одеському районі на Старокиївській дорозі нетверезий водій влаштував ДТП на блокпосту. Автопригода трапилася 16 грудня.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що 21-річний водій автомобіля «Honda» зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії України. У той час 51-річний кермувальник легковика «Ford» здійснив зіткнення з автомобілем «Honda». Від удару «Ford» відкинуло в бік, і він скоїв наїзд на гвардійця.

Фото: Нацполіція Понівечене авто унаслідок ДТП на блокпосту

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, 27-річний пасажир керманича «Ford» та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доставили до лікарні з різними травмами.

Керманич «Ford» мав ознаки алкогольного сп’яніння. В нього та водія «Honda» були відібрані зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікуються згодом.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

Встановлюються всі обставини події.