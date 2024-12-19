​Армія ворога втратила за добу 1530 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1530 окупантів, 5 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 768 220 (+1530) осіб,
- танків ‒ 9576 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19799 (+27) од,
- артилерійських систем – 21178 (+14) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1026 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20521 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31678 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3656 (+4).
Дані уточнюються.