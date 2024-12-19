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​Армія ворога втратила за добу 1530 солдатів

Втрати противника від початку повномасштабного вторгнення склали близько 768 220 осіб.

​Армія ворога втратила за добу 1530 солдатів
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони знищили 1530 окупантів, 5 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 768 220 (+1530) осіб,
  • танків ‒ 9576 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19799 (+27) од,
  • артилерійських систем – 21178 (+14) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1026 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20521 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31678 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3656 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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