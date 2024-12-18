Головне за середу, 18 грудня: 180 боєзіткнень, бої на Курщині, Зеленський в Брюсселі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 грудня відбулося 224 бойових зіткнення.

На Курщині Сили оборони відбили 55 штурмів російських загарбників. Також активні бої відбуваються на Покровському напрямку, де росіяни атакували 45 разів.

На Времівському напрямку противник 24 рази атакував наші підрозділи біля Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Українські захисники стійко тримають оборону, станом на 22 годину тривало десять бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 грудня – в новині.

Ворог готується до цілодобових штурмів позицій Сил оборони на Времівському напрямку. Для цього росіяни отримують засоби нічного бачення, повідомив в телеефірі речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За останніми даними нашої розвідки, ворог зараз активно отримує засоби нічного бачення – приціли, тепловізори, біноклі для того, щоб активно вести бойові дії вночі. Це спроба виснажити наші сили й засоби, щоб ці штурми були постійними. Якщо штурм триває 25-30 хвилин, то відбувається 30-35 штурмів за світловий день. Тепер ми бачимо, що штурми триватимуть ще й уночі", — сказав Волошин.

За його словами, ворог не зважає на великі втрати під час таких штурмів, намагаючись за будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель, щоб провести перемовини із партнерами та взяти участь у засіданні Європейської ради.

"Попереду важливі перемовини з нашими європейськими партнерами. Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн", – написав він у телеграмі.

Глава держави зазначив, що на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, а також будуть представники Британії та інших країн.

Австралія відновлює роботу посольства в Україні.

Про це йшлося під час зустрічі у Києві міністра закордонних справ Андрія Сибіги та його австралійської колеги Пенні Вонг, яка здійснила перший за десять років двосторонній візит глави МЗС своєї країни до України.

Сторони провели детальні переговори, ключовою темою яких стала додаткова підтримка України з боку Австралії. Глави української та австралійської дипломатій приділили значну увагу загрозам, пов’язаним із поглибленням співпраці Росії та Північної Кореї.

Український міністр привітав рішення Австралії перерахувати 50 мільйонів євро Європейському банку реконструкції та розвитку, а також зробити внесок до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 мільйона доларів США. Глава українського дипломатичного відомства подякував Австралії за надану військову допомогу, зокрема за нещодавнє надання 49 танків "Абрамс" та 14 катерів.

Загальний обсяг допомоги Австралії склав понад 1 мільярд доларів, з яких 880 мільйонів – військова допомога.

У Ростовській області РФ атаковане одне з найбільших хімічних російських підприємств — ФКП "Комбінат Кам’янський", повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Відомо, що ФКП "Комбінат Кам’янський" займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі). Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

Народні депутати зареєстрували проєкт постанови щодо виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини.

У четвер його розгляне регламентний комітет, після чого має відбутися голосування у сесійній залі.

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За це проголосували лише 217 нардепів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!