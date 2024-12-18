Лубінець: росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році

Офісу омбудсмана відомо про 177 підтверджених випадків страти українських військовополонених російськими окупантами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю виданню "Українській правді", пише LIGA.net.

Лубінець зазначив, що у 2024 році кількість випадків розстрілів українських захисників росіянами майже вдвічі більша, ніж у попередні два роки повномасштанобної війни. Зі 177 підтверджених випадків втрат 109 відбулися у цьому році.

Офіс омбудсмана отримує більшість відео зі стратами українських військових від спецслужб. Також є випадки, коли їх надають військові підрозділи.

Омбудсман постійно повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН про ймовірні факти страт військових ЗСУ, однак МКЧХ жодного разу не звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або тортур.

Водночас у звітах ООН у 2024 вперше з'явилися дані, що росіяни страчують українських захисників. Російська сторона у відповідь на його звернення заявляє, що "буде юридично реагувати" на ці факти.