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Лубінець: росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році

МКЧХ жодного разу не звинувачував росіян у фактах вбивства українських військових росіянами.

Лубінець: росіяни стратили 177 українських військових, найбільше у 2024 році
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Офісу омбудсмана відомо про 177 підтверджених випадків страти українських військовополонених російськими окупантами. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю виданню "Українській правді", пише LIGA.net.

Лубінець зазначив, що у 2024 році кількість випадків розстрілів українських захисників росіянами майже вдвічі більша, ніж у попередні два роки повномасштанобної війни. Зі 177 підтверджених випадків втрат 109 відбулися у цьому році.

Офіс омбудсмана отримує більшість відео зі стратами українських військових від спецслужб. Також є випадки, коли їх надають військові підрозділи. 

Омбудсман постійно повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН про ймовірні факти страт військових ЗСУ, однак МКЧХ жодного разу не звинувачував росіян у фактах вбивства українських військовополонених або тортур. 

Водночас у звітах ООН у 2024 вперше з'явилися дані, що росіяни страчують українських захисників. Російська сторона у відповідь на його звернення заявляє, що "буде юридично реагувати" на ці факти.

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