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Начальника Національної академії сухопутних військ звільнили з посади

Раніше у академії виявили численні порушення.

Начальника Національної академії сухопутних військ звільнили з посади
Павло Ткачук
Фото: АрміяInform

Сьогодні, 18 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров звільнив з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО”, - йдеться у повідомленні.

В результаті Володимир Зеленський доручив негайно виправити ситуацію, що склалася.

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  • 6 грудня повідомили, що очільника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука звільнять через скарги курсантів.
  • У червні стало відомо, що викладачу Академії сухопутних військ у Львові повідомили про підозру через побиття курсантів. Зафіксовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких офіцер бив і принижував. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі.
  • Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.
  • Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині. Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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