Начальника Національної академії сухопутних військ звільнили з посади

Раніше у академії виявили численні порушення.

Сьогодні, 18 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров звільнив з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО”, - йдеться у повідомленні.

В результаті Володимир Зеленський доручив негайно виправити ситуацію, що склалася.