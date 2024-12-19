Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України

Бельгійське франкомовне видання Le Soir повідомляє, що країна не виконає зобов'язання щодо поставок Україні перших літаків F-16 до кінця 2024 року.

Як пояснили у міністерстві оборони Бельгії, винищувачі затримуються через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.

Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028 року. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.