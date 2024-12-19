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Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України

У міністерстві оборони країни знайшли три виправдання.

Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
F-16
Фото: EPA/UPG

Бельгійське франкомовне видання Le Soir повідомляє, що країна не виконає зобов'язання щодо поставок Україні перших літаків F-16 до кінця 2024 року.

Як пояснили у міністерстві оборони Бельгії, винищувачі затримуються через "недостатню кількість підготованих українських пілотів, а також відсутність запасних частин". Крім того, у Брюсселі вказали на зрив термінів отримання від американської компанії Lockheed Martin новітніх літаків F-35.

Раніше Бельгія у рамках коаліції F-16, до якої також входять Данія та Нідерланди, брала на себе зобов'язання передати Україні 30 винищувачів до 2028 року. Цей пункт зазначено у двосторонній безпековій угоді, яку держави підписали у травні.

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