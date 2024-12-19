Росіяни атакували Херсон, Нововоронцовку та Розлив, поранено 7 осіб

Окупанти вдарили по області з безпілотників.

Внаслідок сьогоднішніх атак росіян по Херсонщині постраждали сім мешканців області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Окупанти били по Нововоронцовці, Херсону й Розливу. Повідомляється, що унаслідок удару по обласному центру поранення отримали двоє людей, а по Нововоронцовці ‒ 5.

Нововоронцовку атакували дроном. Внаслідок удару пошкоджено будівлю місцевого магазину і три транспортні засоби.

Постраждали:

58-річна жінка ‒ у неї вибухова травма, контузія й уламкове поранення гомілки;

ще одна 58-річна потерпіла має вибухову травму, контузію й уламкові поранення обох гомілок;

44-річна місцева жителька отримала тяжкі поранення – вибухову і відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні уламкові поранення голови, у неї діагностували церебральну кому;

у 65-річного чоловіка діагностували вибухову травму й уламкове поранення ока;

71-річна жінка має уламкове поранення грудної клітки.

У Розливі внаслідок одного із “прильотів” понівечено житловий будинок. В оселі потрощено дах, фасад, вибито шибки та двері.

Херсону окупанти також атакували з безпілотника. 77-річна жінка отримала вибухову травму та контузію, а у 57-річного мешканця діагностували вибухову травму та уламкові поранення ноги.