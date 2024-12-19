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Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Юнаківська, Роменська, Есманьська, Свеська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Роменська громада: здійснено ракетний удар. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків.

Есманьська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Свеська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV дронами (4 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

Зазначимо, вночі захисники збили над Україною 45 ударних дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені. Росіяни атакували Україну балістикою, керованою авіаракетою та 85 ударними безпілотниками.

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