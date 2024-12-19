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На Київщині уламки ворожих дронів пошкодили будинок і залізничну колію

Тривога у області тривала майже 9 годин.

На Київщині уламки ворожих дронів пошкодили будинок і залізничну колію
Фото ілюстративне
Фото: скрін відео

Уночі на Київщині працювали сили ППО. Уламки ворожих дронів пошкодили будинок і залізничну колію.

Як повідомили у Київській ОВА, тривога тривала майже 9 годин.

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую захисникам неба за професійну роботу", – написав очільник ОВА Руслан Кравченко. 

Постраждалих серед населення немає, і влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. 

Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан. 

Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено. 

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

  • У ніч на 19 грудня протиповітряна оборона України збила 45 ударних дронів, які запустили росіяни. Ще 40 безпілотників локаційно втрачені.
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