На Київщині уламки ворожих дронів пошкодили будинок і залізничну колію

Тривога у області тривала майже 9 годин.

Уночі на Київщині працювали сили ППО. Уламки ворожих дронів пошкодили будинок і залізничну колію.

Як повідомили у Київській ОВА, тривога тривала майже 9 годин.

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую захисникам неба за професійну роботу", – написав очільник ОВА Руслан Кравченко.

Постраждалих серед населення немає, і влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі в одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок. В ньому вибито скління та пошкоджено паркан.

Також падіння уламків збитої цілі було зафіксовано на одній з ділянок залізниці. Її було перекрито для вилучення уламків з колії. Пожежа та пошкодження відсутні. Наразі рух колією відновлено.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.