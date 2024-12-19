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Розвідка: на Курщині поранено близько 1000 військових КНДР, серед них можуть бути генерали

Щонайменше 100 північнокорейських солдатів убиті. 

Розвідка: на Курщині поранено близько 1000 військових КНДР, серед них можуть бути генерали
«Схеми» 15 грудня оприлюднили фото від джерел серед українських військових на Курському напрямку, на яких десятки загиблих армії
Фото: Схеми/ Радіо Свобода

Ліквідовано щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. Кількість поранених північнокорейських солдатів сягнула приблизно 1000 осіб.

Як пише Yonhap, про це повідомила розвідка Південної Кореї.

"Загинуло щонайменше 100 осіб, кількість поранених, ймовірно, досягне 1000", – заявили в південнокорейському розвідувальному агентстві, зазначивши, що серед поранених, ймовірно, є генерали.

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Пояснюють високу кількість втрат тим, що північнокорейських військових використовують як штурмовиків на передовій на незнайомих полях битв. Також у них немає досвіду роботи з безпілотниками.

Також розвідка виявила ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин планує перевірити підготовку сил спеціального призначення, які можуть бути направлені в Україну.

  • Раніше Associated Press писав про те, що на Курщині українські бійці вбили та поранили вже кілька сотень військових з Північної Кореї.
  • СБУ перехопила розмови росіян, які свідчать про великі втрати КНДР на Курщині. Зокрема, в один із шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців із Північної Кореї.
  • Держдепартамент США попередив, що якщо військові КНДР перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку Росії та КНДР.
  • Як воюють війська КНДР, детальніше можна прочитати у матеріалі LB.ua "Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР".
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