Розвідка: на Курщині поранено близько 1000 військових КНДР, серед них можуть бути генерали

«Схеми» 15 грудня оприлюднили фото від джерел серед українських військових на Курському напрямку, на яких десятки загиблих армії

Ліквідовано щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. Кількість поранених північнокорейських солдатів сягнула приблизно 1000 осіб.

Як пише Yonhap, про це повідомила розвідка Південної Кореї.

"Загинуло щонайменше 100 осіб, кількість поранених, ймовірно, досягне 1000", – заявили в південнокорейському розвідувальному агентстві, зазначивши, що серед поранених, ймовірно, є генерали.

Пояснюють високу кількість втрат тим, що північнокорейських військових використовують як штурмовиків на передовій на незнайомих полях битв. Також у них немає досвіду роботи з безпілотниками.

Також розвідка виявила ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин планує перевірити підготовку сил спеціального призначення, які можуть бути направлені в Україну.