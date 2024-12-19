Аландські острови надають 3 млн євро на облаштування укриттів в українських школах і садочках

Аландські острови надають 3 млн євро на облаштування укриттів у школах і садочках України.
Як йдеться на сайті Офісу президента, Фундація Олени Зеленської підписала меморандум про співпрацю з урядом островів.
Завдяки цим коштам вдасться облаштувати укриття, зокрема, на Дніпровщині, Миколаївщині та Одещині.
Укриття, які відновлять та облаштують за ці кошти, будуть безбар’єрними й максимально пристосованими для комфортного перебування та навчання дітей.
Там не лише здійснять капітальний ремонт, а й реалізують для кожного з об’єктів індивідуальний проєкт зонування та облаштування – із просторами для навчання, спілкування, відпочинку та дозвілля.
Як зазначила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова, відновлюють укриття виключно там, де безпекова ситуація дає змогу повернутися до очного навчання. На сьогодні є в роботі 12 укриттів у різних областях, із них три вже повноцінно функціонують.
Відновлення укриттів, на які виділить кошти уряд Аландських островів, стартує вже на початку наступного року.
Загалом цього навчального року понад 3 тис. дітей на Полтавщині та Чернігівщині змогли повернутися до офлайн-навчання завдяки укриттям, які облаштувала Фундація.
Аландські острови – архіпелаг в Балтійському морі на вході в Ботнічну затоку, автономія у складі Фінляндії. Мають особливий демілітаризований та мономовний статус.
- У жовтні Міносвіти затвердило механізм використання 5 мільярдів гривень дотації на укриття у школах і ПТУ. Загалом планують облаштувати до 1 вересня 2025 року 24 укриття у ПТУ і 53 укриття у школах.
- Ці гроші виділили улітку. Раніше в держбюджеті було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів.