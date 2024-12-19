Аландські острови надають 3 млн євро на облаштування укриттів в українських школах і садочках

Завдяки цим коштам вдасться облаштувати укриття на Дніпровщині, Миколаївщині та Одещині.

Укриття в гімназії міста Українка, збудоване в дворі школи

Аландські острови надають 3 млн євро на облаштування укриттів у школах і садочках України.

Як йдеться на сайті Офісу президента, Фундація Олени Зеленської підписала меморандум про співпрацю з урядом островів.

Завдяки цим коштам вдасться облаштувати укриття, зокрема, на Дніпровщині, Миколаївщині та Одещині.

Укриття, які відновлять та облаштують за ці кошти, будуть безбар’єрними й максимально пристосованими для комфортного перебування та навчання дітей.

Там не лише здійснять капітальний ремонт, а й реалізують для кожного з об’єктів індивідуальний проєкт зонування та облаштування – із просторами для навчання, спілкування, відпочинку та дозвілля.

Як зазначила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова, відновлюють укриття виключно там, де безпекова ситуація дає змогу повернутися до очного навчання. На сьогодні є в роботі 12 укриттів у різних областях, із них три вже повноцінно функціонують.

Відновлення укриттів, на які виділить кошти уряд Аландських островів, стартує вже на початку наступного року.

Загалом цього навчального року понад 3 тис. дітей на Полтавщині та Чернігівщині змогли повернутися до офлайн-навчання завдяки укриттям, які облаштувала Фундація.

Аландські острови – архіпелаг в Балтійському морі на вході в Ботнічну затоку, автономія у складі Фінляндії. Мають особливий демілітаризований та мономовний статус.