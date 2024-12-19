Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСуспільствоВійна

Новошахтинський НПЗ уражено із застосуванням вітчизняних безпілотників і ракет, – джерела (оновлено)

Підтверджується пожежа на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

Новошахтинський НПЗ уражено із застосуванням вітчизняних безпілотників і ракет, – джерела (оновлено)
Фото: скрін

Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ в Ростовській області.

Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил агресора. 

Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік. 

Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

Оновлено. Водночас джерела LB.ua повідомили, що ураження Новошахтинського НПЗ є спільною операцією CБУ та ВМС ЗСУ. 

Сьогодні вночі Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими Силами здійснила комбіновану атаку на Новошахтинський завод нафтопродуктів в ростовської області РФ. За даними наших джерел, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа. На відео видно, багато джерел займання на значній площі. Була уражена також установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів. Попередня інформація підтверджує, що спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства. 

“Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies