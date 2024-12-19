Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ в Ростовській області.

Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил агресора.

Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

Оновлено. Водночас джерела LB.ua повідомили, що ураження Новошахтинського НПЗ є спільною операцією CБУ та ВМС ЗСУ.

Сьогодні вночі Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими Силами здійснила комбіновану атаку на Новошахтинський завод нафтопродуктів в ростовської області РФ. За даними наших джерел, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа. На відео видно, багато джерел займання на значній площі. Була уражена також установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів. Попередня інформація підтверджує, що спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

“Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.