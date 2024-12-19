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Противник поступово збільшує кількість залученого у війні особового складу до 600 тисяч військових, – джерела

На окупованих територіях також розгорнуто 35 тисяч службовців Росгвардії.

Противник поступово збільшує кількість залученого у війні особового складу до 600 тисяч військових, – джерела
Фото: AFP

Противник поступово збільшує на фронті кількість особового складу орієнтовно до рівня 600 тисяч військовослужбовців, повідомляють джерела LB.ua в Силах оборони.

На окупованих територіях також розгорнуто угруповання військ Росгвардії чисельністю до 35 тисяч військовослужбовців.

Кількість озброєння та військової техніки – без принципових змін та оцінюється наступним чином: 

  • танків – близько 3600; 
  • іншої бронетехніки – 8900; 
  • артилерійських систем – 7500; 
  • РСЗВ – 1400; 
  • ОТРК – 52. 

Support LB.ua

Для ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України орієнтовно залучаються: 

  • бригад – 60, 
  • полків – до 170, 
  • батальйонів – 90, 
  • загонів – близько 65.
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