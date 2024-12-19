Противник поступово збільшує кількість залученого у війні особового складу до 600 тисяч військових, – джерела

На окупованих територіях також розгорнуто 35 тисяч службовців Росгвардії.

Противник поступово збільшує на фронті кількість особового складу орієнтовно до рівня 600 тисяч військовослужбовців, повідомляють джерела LB.ua в Силах оборони.

На окупованих територіях також розгорнуто угруповання військ Росгвардії чисельністю до 35 тисяч військовослужбовців.

Кількість озброєння та військової техніки – без принципових змін та оцінюється наступним чином:

танків – близько 3600;

іншої бронетехніки – 8900;

артилерійських систем – 7500;

РСЗВ – 1400;

ОТРК – 52.

Для ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України орієнтовно залучаються: