Противник поступово збільшує кількість залученого у війні особового складу до 600 тисяч військових, – джерела

Противник поступово збільшує на фронті кількість особового складу орієнтовно до рівня 600 тисяч військовослужбовців, повідомляють джерела LB.ua в Силах оборони.
На окупованих територіях також розгорнуто угруповання військ Росгвардії чисельністю до 35 тисяч військовослужбовців.
Кількість озброєння та військової техніки – без принципових змін та оцінюється наступним чином:
- танків – близько 3600;
- іншої бронетехніки – 8900;
- артилерійських систем – 7500;
- РСЗВ – 1400;
- ОТРК – 52.
Для ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України орієнтовно залучаються:
- бригад – 60,
- полків – до 170,
- батальйонів – 90,
- загонів – близько 65.