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Рада ухвалила закон, який спрощує для ВПО процедуру компенсації за знищене майно

“За” 292 голоси.

Рада ухвалила закон, який спрощує для ВПО процедуру компенсації за знищене майно
Фото: Facebook / Aris Messinis

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який спрощує для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) процедуру компенсації за знищене майно (законопроєкт № 11161).

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” 292 голоси.

Зі свого боку, нардеп Олексій Гончаренко зазначив основні зміни:

  • Спрощення процедури компенсації для ВПО, які не можуть зафіксувати пошкодження свого майна через бойові дії чи окупацію.
  • Прирівняння пошкодженого майна до зруйнованого на цих територіях, що дозволить отримати компенсацію навіть без проведення обстеження.
  • Скасування обстеження майна на територіях, де досі тривають бойові дії або окупація, для спрощення процедури.

Очікується, що це сприятиме адаптації ВПО в нових громадах і покращенню їхніх умов життя, надаючи можливість швидше отримати допомогу для відновлення житла.

У листопаді Рада прийняла закон, який має спростити переселенцям пошук житла. Передбачається, що переселенці зможуть обирати зі спеціальної інформаційної бази об'єкт, де б вони хотіли проживати.

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