Рада ухвалила закон, який спрощує для ВПО процедуру компенсації за знищене майно

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який спрощує для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) процедуру компенсації за знищене майно (законопроєкт № 11161).

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” 292 голоси.

Зі свого боку, нардеп Олексій Гончаренко зазначив основні зміни:

Спрощення процедури компенсації для ВПО, які не можуть зафіксувати пошкодження свого майна через бойові дії чи окупацію.

Прирівняння пошкодженого майна до зруйнованого на цих територіях, що дозволить отримати компенсацію навіть без проведення обстеження.

Скасування обстеження майна на територіях, де досі тривають бойові дії або окупація, для спрощення процедури.

Очікується, що це сприятиме адаптації ВПО в нових громадах і покращенню їхніх умов життя, надаючи можливість швидше отримати допомогу для відновлення житла.

У листопаді Рада прийняла закон, який має спростити переселенцям пошук житла. Передбачається, що переселенці зможуть обирати зі спеціальної інформаційної бази об'єкт, де б вони хотіли проживати.