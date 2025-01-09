Влада Києва розглядає кілька варіантів роботи транспорту під час тривог

Один із них передбачає зупинення транспорту зонально в разі загрози удару конкретними видами озброєння.

Київська міська військова адміністрація розглядає декілька варіантів зміни протоколів безпеки роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Ткаченко наголосив, що Київ наразі є єдиним містом в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час оголошення повітряної тривоги. При цьому він зауважив, що столиця і надалі залишатиметься ціллю для ударів Росії.

"У зв'язку з цим опрацьовують декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста, один із яких передбачає зупинення транспорту зонально в разі загрози удару конкретними видами озброєння. Рішення має бути виваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян", - зазначив Ткаченко.

Дію комендантської години в Києві не переглядатимуть, це питання не стоїть на порядку денному.

Рада оборони Києва ухвалила рішення про зупинення громадського транспорту під час повітряних тривог у серпні 2022 року. У травні 2023 року комунальний транспорт зобов'язали довозити пасажирів до найближчого укриття. Не всі приватні перевізники дотримуються цього правила, але комунальний транспорт рух припиняє.

Кияни в електронних петиціях закликали скасувати зобов'язання зупиняти транспорт, але Рада оборони відмовлялася.

Після заміни голови КМВА до Ткаченка звернувся нардеп Роман Грищук з проханням переглянути цю норму. 7 січня 2024 року Ткаченко повідомив, що Рада оборони столиці на найближчому засіданні розгляне це питання.