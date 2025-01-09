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Влада Києва розглядає кілька варіантів роботи транспорту під час тривог

Один із них передбачає зупинення транспорту зонально в разі загрози удару конкретними видами озброєння.

Влада Києва розглядає кілька варіантів роботи транспорту під час тривог
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Київська міська військова адміністрація розглядає декілька варіантів зміни протоколів безпеки роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Ткаченко наголосив, що Київ наразі є єдиним містом в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час оголошення повітряної тривоги. При цьому він зауважив, що столиця і надалі залишатиметься ціллю для ударів Росії. 

"У зв'язку з цим опрацьовують декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста, один із яких передбачає зупинення транспорту зонально в разі загрози удару конкретними видами озброєння. Рішення має бути виваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян", - зазначив Ткаченко.

Дію комендантської години в Києві не переглядатимуть, це питання не стоїть на порядку денному.

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