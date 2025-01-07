Викрили ділків, яких підозрюють у привласненні 6 млн грн на автомобілях швидкої допомоги

Слідство вважає6 що причетні посадовець КО "Київмедспецтранс" КМДА, бухгалтер і три підрядники приватних фірм.

Викрили ділків, які привласнили на ремонті швидких 6 млн грн

Правоохоронці викрили ділків, які привласнили 6 млн грн на автомобілях швидкої допомоги. Кошти призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для цих авто.

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції.

Слідство вважає, що в 2023 злочинну оборудку організував 43-річний начальник служби матеріально-технічного забезпечення Київмедспецтрансу КМДА. За даними правоохоронців, він підробив службову документацію, де вартість запчастин, необхідних для ремонту автомобілів швидкої допомоги, була завищена в рази. Надалі чиновник створив усі необхідні умови для того, щоби перемогу під час тендерних закупівель могли здобути лише фірми його спільників.

У результаті фігуранти протягом 2023-го уклали договори на понад 17 мільйонів гривень, з яких понад шість мільйонів привласнили.

Під час розслідування було з'ясовано, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, перевели на нижчу посаду.

Організатору та його чотирьом спільникам овідомили про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою організованою групою або злочинною організацією;

ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.

Слідство у кримінальному провадженні триває. Відповідно до санкцій інкримінованих фігурантам статей, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.