Повідомили про підозру жителю Житомирщини, який вкрав гроші у матері безвісти зниклого військового

Він привласнив майже 100 тисяч гривень.

У Житомирській області повідомили про підозру 19-річному чоловікові, який привласнив майже 100 тисяч гривень матері безвісти зниклого військового.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Жінка орендувала у підозрюваного будинок. Торік у липні вона попросила допомогти розібратися з банківським рахунком, на який мала прийти державна грошова допомога за зниклого сина.

Чоловік, скориставшись довірою потерпілої, встановив на свій телефон мобільний додаток для керування рахунком через інтернет-банкінг. У такий спосіб одержав доступ до картки, куди надходила виплата.

Встановлено близько 20 фактів зняття коштів із картки жінки на суму майже 100 тис грн. Отримані гроші він витрачав на власні потреби.

Хлопця раніше судили вже за придбання наркотичних засобів. Тепер йому повідомили про підозру за фактами крадіжки, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціонованого втручання у роботу інформаційних систем (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 361 КК України).