Апеляція ВАКС підтвердила вирок експосадовцю Держекспортконтролю Головатому

Апеляція ВАКС підтвердила вирок експосадовцю Держекспортконтролю Сергію Головатому.
Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, він вимагав $300 тис. хабаря за видачу дозволу на експорт товарів подвійного призначення до Росії.
Продукція могла використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.
ВАКС засудив Головатого до 10,5 років ув’язнення. Апеляційна інстанція залишила в силі це покарання, а також додаткові: конфіскацію майна, позбавлення рангу держслужбовця та заборону обіймати певні посади протягом 3 років.
Справа Головатого
- У жовтні 2015 року Головатий вимагав від ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" сплатити йому $250 тис. за видачу дозволу на вивезення товарів подвійного призначення у Росію.
- Конотопський завод виробляв гільзи циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, основним покупцем яких був російський завод у Костромі. Продукцію українського підприємства можна було використовувати як для тракторів, так і для військової техніки, тож вона підпадала під визначення товарів подвійного призначення.
- Хабарі передавали у кілька траншів: $20 тис., $30 тис. та третій транш у $75 тис., після якого у грудні 2015 року Головатого затримали.
- Головатому інкримінували ч. 4 ст. 368 КК України. ВАКС засудив його до 10,5 років тюрми з конфіскацією всього майна та позбавленням рангу держслужбовця. Йому також заборонили обіймати певні посади на 3 роки. Серед конфіскованого були 2 злитки золота та понад $42 тис.
- У грудні 2023 р. ВАКС засудив Головатого до 10,5 років тюрми з конфіскацією майна, а вже у січні 2024 АП ВАКС відкрила апеляційне провадження за скаргою захисників.