Апеляція ВАКС підтвердила вирок експосадовцю Держекспортконтролю Головатому

Він вимагав $300 тис. хабаря за видачу дозволу на експорт товарів подвійного призначення до Росії.

Апеляція ВАКС підтвердила вирок експосадовцю Держекспортконтролю Сергію Головатому.

Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, він вимагав $300 тис. хабаря за видачу дозволу на експорт товарів подвійного призначення до Росії.

Продукція могла використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

ВАКС засудив Головатого до 10,5 років ув’язнення. Апеляційна інстанція залишила в силі це покарання, а також додаткові: конфіскацію майна, позбавлення рангу держслужбовця та заборону обіймати певні посади протягом 3 років.

Справа Головатого