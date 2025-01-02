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Апеляція ВАКС підтвердила вирок експосадовцю Держекспортконтролю Головатому

Він вимагав $300 тис. хабаря за видачу дозволу на експорт товарів подвійного призначення до Росії.

Апеляція ВАКС підтвердила вирок експосадовцю Держекспортконтролю Головатому
Сергій Головатий у суді
Фото: Із сайту ВАКС вирішив

Апеляція ВАКС підтвердила вирок експосадовцю Держекспортконтролю Сергію Головатому. 

Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, він вимагав $300 тис. хабаря за видачу дозволу на експорт товарів подвійного призначення до Росії.

Продукція могла використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

ВАКС засудив Головатого до 10,5 років ув’язнення. Апеляційна інстанція залишила в силі це покарання, а також додаткові: конфіскацію майна, позбавлення рангу держслужбовця та заборону обіймати певні посади протягом 3 років.

Справа Головатого

  • У жовтні 2015 року Головатий вимагав від ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" сплатити йому $250 тис. за видачу дозволу на вивезення товарів подвійного призначення у Росію. 
  • Конотопський завод виробляв гільзи циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, основним покупцем яких був російський завод у Костромі. Продукцію українського підприємства можна було використовувати як для тракторів, так і для військової техніки, тож вона підпадала під визначення товарів подвійного призначення.
  • Хабарі передавали у кілька траншів: $20 тис., $30 тис. та третій транш у $75 тис., після якого у грудні 2015 року Головатого затримали.
  • Головатому інкримінували ч. 4 ст. 368 КК України. ВАКС засудив його до 10,5 років тюрми з конфіскацією всього майна та позбавленням рангу держслужбовця. Йому також заборонили обіймати певні посади на 3 роки. Серед конфіскованого були 2 злитки золота та понад $42 тис.
  • У грудні 2023 р. ВАКС засудив Головатого до 10,5 років тюрми з конфіскацією майна, а вже у січні 2024 АП ВАКС відкрила апеляційне провадження за скаргою захисників. 
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