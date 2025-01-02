Правоохоронці ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано 6-х організаторів оборудок.

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції.

Ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від 5 до 15 тис. доларів США з одного клієнта.

На Закарпатті затримали двох місцевих жителів, які намагалися вивезти чоловіка, заховавши його серед будівельного сміття. Для маскування «клієнта» ділки розмістили його на дні підводи, яку запрягли кіньми. Зазначається, що канал заблокувала поліція Закарпаття у співпраці з СБУ та Державною прикордонною службою у Тячівському районі. До злочинної діяльності причетні 59-річний та 52-річний місцеві мешканці.

За 4500 доларів вони пропонували бажаючим втекти від призову на військову службу безперешкодний перетин кордону. У вартість «послуги» входили: зустріч клієнтів на вокзалі, надання їм помешкання для ночівлі та транспортування до прикордонної зони.

Фото: Нацполіція Один із затриманих переправників

На Одещині правоохоронці затримали організатора каналу незаконного перетину державного кордону та двох його спільників. Поліцейські з’ясували, що фігуранти підшуковували в інтернеті охочих незаконно виїхати за межі країни чоловіків та за суму від 6 до 9 тисяч доларів обіцяли їм забезпечити піший перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. "Послугами" зловмисників вирішили скористатись двоє мешканців Дніпра. Для цього товариші приїхали до Одеси, а потім фігуранти відвезли їх на Подільщину на зустріч з організатором. Він проконсультував клієнтів щодо пішого руху, надав поради щодо маскування та пообіцяв особисто відвезти їх якнайближче до кордону з Придністров’ям.

Поліцейські затримали організатора під час отримання ним 17 000 доларів від дніпрян. Ще двох його спільників правоохоронці затримали за місцями проживання. Під час невідкладних обшуків в автомобілях, якими користувалися фігуранти, та в оселях, де вони перебували, слідчі вилучили речові докази злочинної діяльності.

Фото: СБУ Вилучені речовідокази під час обшуків

На Буковині підозру отримав місцевий лікар, який після звільнення з медустанови продавав ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність 2 групи інвалідності. Для реалізації оборудки він використовував особисті зв’язки у МСЕК. Також він обіцяв впливати на членів МСЕК для затвердження необхідного висновку. Вартість цих «послуг» становила від 5 до 15 тисяч доларів США з особи. Оперативники СБУ задокументували 60 випадків такої «допомоги» протягом двох місяців і затримали зловмисника біля медичного закладу, де він отримав 11,5 тис. дол. США за довідку про інвалідність від чергового «клієнта».

За викритими фактами організаторам оборудок повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.