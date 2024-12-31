Сербія висунула обвинувачення 13 особам в обвалі даху на вокзалі, серед них ексміністр транспорту

Також у цьому списку є заступник урядовця, високопосадовці залізниці, будівельні підрядники та технічні інспектори.

В Сербії на вокзалі обвалився дах, 1 листопада 2024 року

Прокуратура висунула обвинувачення 13 особам в обвалі даху залізничного вокзалу 1 листопада у сербському місті Нові-Сад, унаслідок чого загинуло 15 осіб, пише Politico.

Серед обвинувачених є колишній міністр транспорту Горан Весич, який пішов у відставку після трагедії та кілька державних посадовців.

Весича обвинувачують у створенні загрози громадській безпеці, прокурори зробили запит на взяття його під варту. Серед інших 12 осіб, які отримали обвинувачення, були заступник Весича, високопосадовці залізниці, будівельні підрядники та технічні інспектори.

Аварія сталася на залізничній станції в Нові-Саді, за 100 кілометрів на північний захід від Белграда, після повторних ремонтних робіт у рамках ширшої угоди з китайськими будівельними фірмами.

“Горан Весич ‒ один з тих, хто найбільше відповідальний за масштабну корупцію в будівництві, за політику секретних контрактів з інвесторами, і це тепер залишає після себе людські жертви”, ‒ заявив після аварії співголова опозиційної партії "Зелений-лівий фронт" Радомир Лазович.

Попри обвинувальні висновки, критики заявили, що розслідування не змогло впоратися з корупцією, яка, ймовірно, стала причиною трагедії.

Станція Нові-Сад розташована на запланованому 1032-кілометровому залізничному сполученні від Будапешта до Афін, яке будується в рамках інфраструктурного проєкту Китаю “Один пояс, один шлях”. Попри інцидент 1 листопада Белград, як і раніше, налаштований завершити проєкт.

“Якщо ми всі разом зобов’яжемося, ми побудуємо високошвидкісну залізницю з Будапешта через Белград, Скоп’є та Салоніки. Таким чином ми з’єднаємо Центральну Європу з Грецією, тобто з середземноморською частиною Європи”, ‒ сказав прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич.