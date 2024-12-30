ВАКС відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Апеляційного господарського суду Львівщини.
Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суддю відправили під варту з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави.
Строк дії запобіжного заходу – до 27 лютого 2025 року.
- У САП нагадали, що на початку грудня суддю та колишнього голову Господарського суду викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів хабара. За ці кошти зловмисники обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
- Під час розслідування САП та НАБУ встановили причетність до вказаного злочину ще однієї особи, а саме колишнього голови Апеляційного господарського суду однієї з областей.
- 13 грудня ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу.
- Перед цим Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці.