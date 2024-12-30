ВАКС відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини

Строк дії запобіжного заходу – до 27 лютого 2025 року.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура , суддю відправили під варту з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies