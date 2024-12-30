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ВАКС відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини

Ромір застави встановили на рівні понад 30 млн грн.

ВАКС відправив під варту ексголову Апеляційного господарського суду Львівщини
мантія судді
Фото: sud.ua

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Апеляційного господарського суду Львівщини.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суддю відправили під варту з альтернативою внесення 30 млн 280 тис. грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 27 лютого 2025 року.

  • У САП нагадали, що на початку грудня суддю та колишнього голову Господарського суду викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів хабара. За ці кошти зловмисники обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. 
  • Під час розслідування САП та НАБУ встановили причетність до вказаного злочину ще однієї особи, а саме колишнього голови Апеляційного господарського суду однієї з областей.
  • 13 грудня ВАКС обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу. 
  • Перед цим Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці.
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