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На кордоні з Польщею виявили три фейкові “сімейні пари”

Вони намагалися перетнути кордон через пункти пропуску “Грушів” та “Краківець”.

Прикордонники в пунктах пропуску з Польщею “Грушів” та “Краківець” за останні дні виявили три несправжні “сімейні пари”.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

У “Грушеві" затримали дві "пари”. 43-річний чоловік і 53-річна жінка стверджували, що їдуть до друга у Варшаву. “Молодята” з Черкас прямували до Польщі, але чоловік не знав нічого про свою “дружину”.

У “Краківці” виявили ще одну “сім’ю” ‒ 47-річного чоловіка та 63-річну жінку, які нібито їхали до Велико Британії в гості.

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“Справжні мотиви одруження “пар” з’ясовуватимуть правоохоронні органи”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Днями прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Унаслідок затримали мешканців Чернівецької області віком 29 та 34 років.

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