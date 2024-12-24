Мер Варшави випередив президента Дуду в рейтингу довіри поляків до політиків, - опитування

Перше місце в рейтингу довіри серед польських політиків посів мер Варшави Рафал Тшасковський – на нього вказали 45,8% респондентів.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Onet, передає "Європейська правда".

Довіра до кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" зросла на 3,2 відсоткових пункти порівняно з листопадовим опитуванням. Не довіряють Тшасковському 48,7% респондентів.

Друге місце в опитуванні посів президент Анджей Дуда, якого в рейтингу довіри обрали 41,2% респондентів. Це на 1,5 відсоткових пункти менше, ніж у попередньому місяці. У грудні недовіру до президента висловили 54% опитаних.

36,7% респондентів висловили довіру колишньому прем'єр-міністру, віцепрезиденту партії "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому. Довіра до нього залишається на тому ж рівні, що і в листопаді. Недовіру до політика висловили 58,7% респондентів.

На четвертому місці - прем'єр-міністр Дональд Туск, який отримав 36,5% оцінок. Це означає падіння довіри до прем'єр-міністра на 5,1 відсоткового пункту порівняно з попереднім місяцем. Це - найгірший результат для прем'єр-міністра з моменту його приходу до влади минулого року. Опитування показує, що прем'єр-міністру не довіряють 54,1% респондентів.

Довіру до спікера Сейму Шимона Головні висловили 34,8%, що ставить його на п'яте місце в рейтингу довіри. Це на 6,2 відсоткових пункти нижче, ніж у попередньому місяці. Натомість 49,6% опитаних ставляться до нього негативно.

Опитування було проведене Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS 19-20 грудня 2024 року за загальнонаціональною вибіркою 1100 осіб за допомогою стандартизованого комп'ютерного інтерв'ю з використанням анкетування (CATI).