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Роспропаганда поширює фейки про підготовку в Словаччині референдуму про скасування санкцій, - ЦПД

Жодних свідчень реального збирання підписів та законності цієї процедури не наводиться

Роспропаганда поширює фейки про підготовку в Словаччині референдуму про скасування санкцій, - ЦПД
Фото: rada.gov.ua

Російська пропаганда активно поширює на європейську аудиторію повідомлення, що у Словаччині нібито зібрано понад 360 тисяч підписів для ініціювання референдуму про скасування санкцій проти РФ. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

При цьому, наголосили в ЦПД, жодних свідчень реального збирання підписів та законності цієї процедури не наводиться.

Подібні повідомлення публікує створений місяць тому ресурс Pravda Slovakia, що входить до великої мережі "Pravda", яку росія створила для поширення своєї пропаганди в ЄС і діяльність якої викривав Центр. Крім того, аналогічні дописи активно поширюються в англомовному сегменті соцмережі Х та в російському інфопросторі.

"Просуваючи такі меседжі російські пропагандисти намагаються маніпулювати громадською думкою в ЄС, створювати ілюзію підтримки політики РФ в країнах Європи, сіяти розкол та підривати підтримку України", - наголосили в ЦПД.

  • Зазначимо, що такі повідомлення з'явилися після того, як 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Путіна. Вони говорили про угоду із транспортування російського газу через Україну до Європи. Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територією, і представники української влади неодноразово наголошували, що продовжувати дію угоди не збираються.
  • Про зустріч Путіна з Фіцо першими повідомили російські ЗМІ. Ніяких офіційних заяв від уряду Словаччини з цього приводу не було. Тому президент Петер Пеллегріні заявив, що очікує від  Фіцо більше інформації про результати зустрічі з Путіним. 
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