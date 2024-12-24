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Прокуратура відкликала апеляцію у справі проти актора Алека Болдуїна

Покарання за вбивство операторки Галини Гатчінс не буде.

Прокуратура відкликала апеляцію у справі проти актора Алека Болдуїна
Алек Болдуїн
Фото: EPA/UPG

Справу остаточно закрито: спеціальний прокурор США Карі Моррісей відкликала апеляцію до суду штату Нью-Мексико щодо вбивства голлівудським актором Алеком Болдуїном операторки українського походження Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".

Як пише Reuters, прокуратура намагалася оскаржити рішення Феміди скасувати розгляд звинувачень на адресу Болдуїна у ненавмисному вбивстві. Справа навіть не дійшла до розгляду присяжними через процесуальні проблеми. Зрештою прокурор визнала, що подальше просування скарги є марним.

Адвокати актора заявили, що рішення про відкликання апеляції остаточно підтверджує те, в чому вони запевняли від самого початку - "інцидент на знімальному майданчику був невимовною трагедією, але Алек Болдуїн не вчинив жодного злочину". 

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