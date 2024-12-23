Ізраїль підтвердив, що ліквідував лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію в Тегерані

Міністр оборони Ізраїлю пообіцяв, що його країна розбереться і з хуситами.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац вперше підтвердив, що його країна стоїть за вбивством лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Ми завдамо удару по стратегічній інфраструктурі [хуситів] і обезголовимо її лідерів. Так само, як ми зробили з Ганією, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Газі та Лівані, ми зробимо в Ходейді та Сані”, – сказав Кац, маючи на увазі вбитих лідерів ХАМАС і Хезболла.

Кац запевнив, що терористична організація хуситів в Ємені залишилася останньою після ХАМАС, “Хезболли” та режиму Асаду в Сирії.

“Тому, хто підніме руку на Ізраїль, йому відріжуть руку, а довга рука ЦАХАЛу вдарить їх і зведе рахунки”, – підсумував Кац.

ХАМАС заявив про смерть Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів".

Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де він зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував в Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.

Ісмаїл Ганія був прем'єр-міністром Палестинської держави в 2006-2014 роках. Зі смуги Гази він виїхав у 2019 році, після чого жив у Катарі.

У квітні Ізраїль убив трьох синів Ганії, теж задіяних у ХАМАС. Вони загинули унаслідок удару по табору для біженців.