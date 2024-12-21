Єменські хусити вдарили по Тель Авіву в Ізраїлі, є поранені

Єменські хусити 21 грудня завдали ракетного удару по місту Тель-Авів, унаслідок чого 16 осіб отримали поранення.

Про це пише The Jerusalem Post.

Від вибуху ракети постраждали квартири у прилеглих будинках Тель Авіва. Медики MDA надали допомогу та евакуювали з місця події 16 людей з легкими пораненнями, серед яких 3-річну дівчинку.

Представник хуситів Ях'я Касім Саре заявив, що атаку здійснила підтримувана Іраном єменська терористична організація.

Хусити заявили, що випустили гіперзвукову балістичну ракету по військовому об'єкту ЦАХАЛу і додали, що це "частина відплати" угруповання за військову активність Ізраїлю проти Ємену.