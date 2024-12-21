Єменські хусити вдарили по Тель Авіву в Ізраїлі, є поранені

Єменські хусити 21 грудня завдали ракетного удару по місту Тель-Авів, унаслідок чого 16 осіб отримали поранення.
Про це пише The Jerusalem Post.
Від вибуху ракети постраждали квартири у прилеглих будинках Тель Авіва. Медики MDA надали допомогу та евакуювали з місця події 16 людей з легкими пораненнями, серед яких 3-річну дівчинку.
Представник хуситів Ях'я Касім Саре заявив, що атаку здійснила підтримувана Іраном єменська терористична організація.
Хусити заявили, що випустили гіперзвукову балістичну ракету по військовому об'єкту ЦАХАЛу і додали, що це "частина відплати" угруповання за військову активність Ізраїлю проти Ємену.
- 19 грудня винищувачі та літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об’єктах, що належать терористичному режиму хуситів на західному узбережжі та у внутрішній частині Ємену.