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Єменські хусити вдарили по Тель Авіву в Ізраїлі, є поранені

Унаслідок вибуху постраждали 16 людей.

Єменські хусити вдарили по Тель Авіву в Ізраїлі, є поранені
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити 21 грудня завдали ракетного удару по місту Тель-Авів, унаслідок чого 16 осіб отримали поранення.

Про це пише The Jerusalem Post.

Від вибуху ракети постраждали квартири у прилеглих будинках Тель Авіва. Медики MDA надали допомогу та евакуювали з місця події 16 людей з легкими пораненнями, серед яких 3-річну дівчинку.

Представник хуситів Ях'я Касім Саре заявив, що атаку здійснила підтримувана Іраном єменська терористична організація. 

Хусити заявили, що випустили гіперзвукову балістичну ракету по військовому об'єкту ЦАХАЛу і додали, що це "частина відплати" угруповання за військову активність Ізраїлю проти Ємену.

  • 19 грудня винищувачі та літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об’єктах, що належать терористичному режиму хуситів на західному узбережжі та у внутрішній частині Ємену.
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