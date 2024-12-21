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У Сеулі пройшли одночасні мітинги на підтримку президента та за його імпічмент

Обидва мітинги зібрали декілька сотель тисяч людей.

У Сеулі пройшли одночасні мітинги на підтримку президента та за його імпічмент
Протести у Сеулі
Фото: EPA/UPG

У центрі столиці Південної Кореї пройшли одночасні мітинги на підтримку президента Юн Сук Йоля та за його імпічмент. 

Про це пише Yonhap. 

Громадська організація, яка вимагала негайної відставки Юна, провела мітинг біля площі Кванхвамун. Там зібралося щонайменше 300 000 людей. Протестувальники закликали владу негайно заарештувати Юна за оголошення воєнного стану 3 грудня.

Приблизно в 1 кілометрі від місця проведення протесту прихильники президента провели окремий масовий мітинг на його підтримку. Розмахуючи південнокорейськими та американськими прапорами, сотні тисяч учасників закликали до відновлення його повноважень. 

За словами поліцейських, зіткнень між двома сторонами не було.

  • Усунений з посади у порядку імпічменту президент Південної Кореї Юн Сок Йоль не з'явився на допит слідчої групи щодо звинувачення його у вчиненні державної зради. Політика мала допитати колегія, складена з представників міністерства оборони, поліції та антикорупційної служби розслідувань. 
  • Справу про імпічмент почав розглядати Конституційний суд Південної Кореї. У суду є пів року, щоб це зробити. 
  • Юна звинувачують у зловживанні повноваженнями для оголошення воєнного стану в неконституційних і незаконних цілях і наказу військовим командирам направити війська до Національних зборів і заарештувати ключових політичних фігур.
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