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Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР

Обмежувальні заходи набудуть чинності 19 грудня.

Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР
Фото: EPA/UPG

Південна Корея 17 грудня оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР, передає агенція Yonhap.

Обмежувальні заходи ввели проти 11 фізосіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти нашої держави.

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Зокрема, у переліку опинилися розробник ракет, заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії, директор оперативного бюро, а також генерал армії, який, ймовірно, очолює «Штурмовий корпус», розгорнутий на західній лінії фронту Росії, і особи, які забезпечували фінансову підтримку співпраці Москви та Пхеньяна, транспортували зброю і допомагали з постачанням військового обладнання.

Підсанкційні фірми забезпечували отримання коштів та матеріалів для розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

Нові санкції Південної Кореї набудуть чинності у четвер, 19 грудня.

  • Також 17 грудня Британія впровадила нові санкції проти енергетичного сектору Росії. Вони спрямовані проти 20 суден тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевіз понад чотири мільйони барелів російської нафти у 2024 році.
  • До першого санкційного списку ЄС із гібридних загроз РФ увійшли 16 осіб і три організації.
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