Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР

Південна Корея 17 грудня оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР, передає агенція Yonhap.

Обмежувальні заходи ввели проти 11 фізосіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти нашої держави.

Зокрема, у переліку опинилися розробник ракет, заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії, директор оперативного бюро, а також генерал армії, який, ймовірно, очолює «Штурмовий корпус», розгорнутий на західній лінії фронту Росії, і особи, які забезпечували фінансову підтримку співпраці Москви та Пхеньяна, транспортували зброю і допомагали з постачанням військового обладнання.

Підсанкційні фірми забезпечували отримання коштів та матеріалів для розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

Нові санкції Південної Кореї набудуть чинності у четвер, 19 грудня.