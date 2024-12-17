Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР

Південна Корея 17 грудня оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР, передає агенція Yonhap.
Обмежувальні заходи ввели проти 11 фізосіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти нашої держави.
Зокрема, у переліку опинилися розробник ракет, заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії, директор оперативного бюро, а також генерал армії, який, ймовірно, очолює «Штурмовий корпус», розгорнутий на західній лінії фронту Росії, і особи, які забезпечували фінансову підтримку співпраці Москви та Пхеньяна, транспортували зброю і допомагали з постачанням військового обладнання.
Підсанкційні фірми забезпечували отримання коштів та матеріалів для розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї.
Нові санкції Південної Кореї набудуть чинності у четвер, 19 грудня.
- Також 17 грудня Британія впровадила нові санкції проти енергетичного сектору Росії. Вони спрямовані проти 20 суден тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевіз понад чотири мільйони барелів російської нафти у 2024 році.
- До першого санкційного списку ЄС із гібридних загроз РФ увійшли 16 осіб і три організації.