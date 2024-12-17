Rheinmetall за кошти Німеччини виготовить для України 20 БМП Marder

Українські військові отримали вже сотні таких машин від концерну.

20 БМП Marder має виготовити німецький концерн Rheinmetall за кошти Німеччини, пише «Європейська правда».

Техніка має надійти протягом першої половини 2025 року.

У Rheinmetall не оприлюднили конкретну вартість контракту, але зазначили, що йдеться про десятки мільйонів євро.

Також концерн зазначив, що Сили оборони вже отримали від них сотні БМП Marder.

Модель 1A3 оснащена додатковим лазерним далекоміром. Він забезпечує точніше наведення та ураження цілей. Перші 20 машин такої моделі передали як німецьку допомогу Україні торік у березні. Тоді відбулися наступні постачання.