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Зеленський озвучив подробиці переговорів із польським прем’єром Туском

За словами глави держави, у них була «надзвичайно продуктивна розмова».

Зеленський озвучив подробиці переговорів із польським прем’єром Туском
Володимри Зеленський і Дональд Туск
Фото: ОПУ

17 грудня Володимир Зеленський зустрівся у Львові з главою польською уряду Дональдом Туском.

За словами Зеленського, у них була «надзвичайно продуктивна розмова». Президент додав, що «наші відносини стабільні в такий непростий час».

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«Ми в деталях обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії – бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення», - зазначив глава держави.

Зеленський висловив вдячність за готовність Польщі допомагати й за підтримку від перших днів повномасштабної війни, а також за новий пакет допомоги.

  • У Львові Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців та українок, які віддали свої життя за країну. Він відвідав Марсове поле Личаківського кладовища, де з квітня 2022 року ховають захисників і захисниць України, загиблих у боях із російськими окупантами.
  • Потім стало відомо, що прем’єр-міністр Дональд Туск теж прибув до Львова, аби зустрітися зі Зеленським.
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