Зеленський озвучив подробиці переговорів із польським прем’єром Туском

За словами глави держави, у них була «надзвичайно продуктивна розмова».

17 грудня Володимир Зеленський зустрівся у Львові з главою польською уряду Дональдом Туском.

За словами Зеленського, у них була «надзвичайно продуктивна розмова». Президент додав, що «наші відносини стабільні в такий непростий час».

«Ми в деталях обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії – бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення», - зазначив глава держави.

Зеленський висловив вдячність за готовність Польщі допомагати й за підтримку від перших днів повномасштабної війни, а також за новий пакет допомоги.