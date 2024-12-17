Зеленський озвучив подробиці переговорів із польським прем’єром Туском

17 грудня Володимир Зеленський зустрівся у Львові з главою польською уряду Дональдом Туском.
За словами Зеленського, у них була «надзвичайно продуктивна розмова». Президент додав, що «наші відносини стабільні в такий непростий час».
«Ми в деталях обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії – бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення», - зазначив глава держави.
Зеленський висловив вдячність за готовність Польщі допомагати й за підтримку від перших днів повномасштабної війни, а також за новий пакет допомоги.
- У Львові Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців та українок, які віддали свої життя за країну. Він відвідав Марсове поле Личаківського кладовища, де з квітня 2022 року ховають захисників і захисниць України, загиблих у боях із російськими окупантами.
- Потім стало відомо, що прем’єр-міністр Дональд Туск теж прибув до Львова, аби зустрітися зі Зеленським.