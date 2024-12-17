Bloomberg: наступний канцлер має забезпечити Німеччині масштабні інвестиції

Політична невизначеність настає у делікатний час для найбільшої економіки Європи, яка роками перебувала у стані стагнації.

Німецькі законодавці “проклали шлях” до національних виборів через два місяці, підтримавши план канцлера Олафа Шольца достроково припинити повноваження своєї адміністрації. Наступний канцлер має забезпечити надходження вагомих інвестицій у країну, пише Bloomberg.

Соціал-демократ скликав вотум довіри після того, як він звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, голову "Вільної демократичної партії" (FDP), що означало, що він втратив більшість у нижній палаті парламенту. Маневр створює основу для виборів 23 лютого ‒ на сім місяців раніше запланованих.

Тристоронній керівний альянс, який також включає Зелених, розпався на початку листопада після місяців внутрішньої боротьби. Лінднер і FDP не захотіли дати дозвіл на отримання більше запозичень для підтримки України та зміцнення економіки Німеччини.

Політична невизначеність настає у делікатний час для найбільшої економіки Європи, яка роками перебувала у стані стагнації. Зокрема, повернення Дональда Трампа до Білого дому загрожує посиленням тиску на Німеччину ‒ через невизначене майбутнє підтримки США України та запровадження нових мит, які можуть вдарити по експортерам країни.

Наступному канцлеру необхідно буде, серед іншого, забезпечити фінансування та громадську підтримку для масштабних інвестицій, необхідних для модернізації інфраструктури, зміцнення обороноздатності Берліна та посилення економіки. Ключовими темами виборів також стануть державні запозичення та нелегальна міграція.

У Бундестазі вотум недовіри підтримали 394 законодавців, лише 107 проголосували за довіру Шольцу. Канцлер тепер повинен звернутися до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра і запропонувати розпустити Бундестаг. Потім федеральний президент має 21 день, щоб вирішити, чи згоден він з цим, і призначити нові вибори протягом 60 днів. Це припаде на 23 лютого 2025 року.