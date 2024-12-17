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WSJ: США стурбовані накопиченням військ Туреччиною біля Сирії, що може бути підготовкою до вторгнення

Курдські офіційні особи закликають Трампа тиснути на Анкару, щоб запобігти вторгненню.

WSJ: США стурбовані накопиченням військ Туреччиною біля Сирії, що може бути підготовкою до вторгнення
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Високопоставлені чиновники США кажуть, що Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією, викликаючи тривогу, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка, пише The Wall Street Journal. 

Сили включають бійців-повстанців, турецьких командос і артилерію у великій кількості, які зосереджені поблизу Кобане, міста з більшістю курдів у Сирії на північному кордоні з Туреччиною, повідомили офіційні особи. Турецька транскордонна операція може бути неминучою, сказав один із американських чиновників.

Нарощування, яке почалося після падіння режиму Башара Асада на початку грудня, схоже на дії турецьких військових перед вторгненням у північно-східну Сирію у 2019 році. "Ми зосереджені на цьому та вимагаємо стриманості", - сказав інший офіційний представник США.

Ільхам Ахмед, офіційний представник цивільної адміністрації сирійських курдів, сказав новообраному президенту Дональду Трампу в понеділок, що турецька військова операція виглядає ймовірною, закликавши його тиснути на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той не відправляв війська через кордон.

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Мета Туреччини полягає в тому, щоб «встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви вступите на посаду, змусивши вас взаємодіяти з ними як з правителями нашої території», — написав Ахмед Трампу в листі, який є у розпорядженні The Wall Street Journal. «Якщо Туреччина продовжить своє вторгнення, наслідки будуть катастрофічними».

Речник посольства Туреччини у Вашингтоні не відразу відповів на запити про коментарі.

Загроза з боку Туреччини поставила очолювані курдами Сирійські демократичні сили, які об’єдналися з військами США на північному сході Сирії для полювання на залишки «Ісламської держави», у вразливе становище за кілька тижнів перед тим, як адміністрація Байдена залишить Білий дім.

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