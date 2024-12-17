Суддя відмовився скасувати засудження Трампа за підкуп акторки

Суддя у Нью-Йорку Хуан Мерчан відмовив адвокатам Дональда Трампа у клопотанні про скасування рішення присяжних щодо визнання республіканця винним у підкупі зірки фільмів для дорослих у 2016 році.

Як пише Reuters, сторона захисту просила суд закрити справу через те, що вона "могла завадити президенту виконувати його повноваження голови виконавчої влади". Також юристи Трампа намагалися довести, що він, згідно з рішенням Верховного суду, володіє президентським імунітетом проти подібних кримінальних переслідувань.

Проте служитель Феміди відкинув обидва аргументи, заявивши, що факт злочину стосується особистих, а не офіційних дій Трампа, тож імунітет на нього не поширюється. А вирок нібито "не вплине на роботу виконавчої влади".

От тільки дата його оголошення так і залишається невизначеною: суд раніше переніс оголошення покарання без вказівки на конкретний термін.