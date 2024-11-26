З Трампа знімуть звинувачення у двох федеральних кримінальних справах

Йдеться про втручання у результати виборів та незаконне зберігання секретних документів.

Спеціальний радник департаменту юстиції США Джек Сміт звернувся до суду з клопотанням про закриття двох федеральних кримінальних проваджень проти обраного президента Дональда Трампа.

Як пише Reuters, щойно служителі Феміди погодять ці запити, республіканцеві більше не загрожуватиме переслідування щодо його незгоди з результатами виборів 2020 року та неналежного зберігання державних секретних документів.

Відповідно до своєї політики, сформованої у 70-х роках минулого століття, департамент юстиції не може ініціювати кримінальні провадження проти чинного президента США, адже це буде вважатися неконституційним втручанням у діяльність виконавчої влади.

Речник Трампа Стівен Чонг назвав це рішення прокурорів "великою перемогою для верховенства права".