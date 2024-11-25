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G7 готова посилити тиск на Китай за підтримку Росії

Країни пообіцяють вжити «відповідних заходів, які відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують «військову машину» Росії.

G7 готова посилити тиск на Китай за підтримку Росії
Засідання лідерів "Групи семи" у Японії
Фото: EPA/UPG

Країни «Великої сімки» мають намір посилити тиск на Китай через посилення підтримки Росії у її війні проти України, передає Bloomberg.

Про це стало відомо з проєкту комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи», що триватиме в Італії.

Країни пообіцяють вжити «відповідних заходів, які відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах», які підтримують «військову машину» Росії. Союзники прагнуть вжити жорстких заходів проти держав, які допомагають військовим зусиллям Москви до вступу обраного президента США Дональда Трампа на посаду.

Якщо формулювання щодо Китаю схвалять, то це означатиме ескалацію порівняно з результатами попередньої зустрічі міністрів закордонних справ у квітні. Тоді союзники закликали Пекін «гарантувати», що він припинить підтримувати Росію товарами подвійного призначення. 

Також G7 «продовжать чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергоносіїв, металів та інших товарів за допомогою ефективної реалізації існуючих заходів та подальших дій проти «тіньового флоту». Нові заходи будуть спрямовані на обмеження використання флоту старих танкерів, який Росія зібрала для обходу стелі цін на нафту та обмежень із постачання нафти на ринки.

Інший розділ комюніке засуджує розміщення північнокорейських солдатів в Україні та закликає до деескалації на Близькому Сході. Використання солдатів із КНДР, на думку G7, «знаменує небезпечне розширення конфлікту».

  • Минулого тижня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу Росії у війні проти України.
  • До цього стало відомо, що ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні. Агенція Reuters писала про те, що Росія підготувала у Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних БпЛА дальнього радіусу дії.
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