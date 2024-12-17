Нідерланди блокуватимуть наступний крок Сербії до членства в ЄС

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп розповів, що Нідерланди заблокують наступний крок Сербії на шляху до членства в Євросоюзі, повідомляє NL Times.
“Ми бачимо недостатній прогрес у сфері верховенства права в Сербії. У той же час ми бачимо недостатній прогрес у відносинах між Белградом і Приштиною”, - сказав Вельдкамп.
Він уточнив, що Сербія також несе чітку відповідальність у відносинах із Косово.
Вельдкамп додав, що Сербія все ще недостатньо узгоджує свою зовнішню політику із зовнішньою політикою ЄС.
Також Вельдкамп планує наполягати на голландській позиції під час зустрічі з колегами країн ЄС, коли на порядку денному буде прогрес країн-кандидатів. Вельдкамп хоче переконати інші уряди в Європі також зайняти позицію, щоб Нідерландам не довелося залишатися самотніми.
“Я вважаю важливим, щоб ми надавали значення розвитку верховенства права. Дивлячись на тривожні події в Угорщині та частково в Словаччині, логічно, що ми дійсно можемо висувати вимоги до країни-кандидата в області верховенство права", - заявив Вельдкамп.
- Сім країн Євросоюзу виступили проти відкриття кластеру 3 процедури вступу Сербії до ЄС, як запропонувала Угорщина.
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Раніше агенція Bloomberg писала про те, що Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу. Поточна угода закінчується в березні, і у новій, імовірно, йтиметься про обсяги, аналогічні тим, що передбачені чинною угодою із "Газпромом".
- Нещодавно президент Сербії Вучич пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії.