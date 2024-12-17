Нідерланди блокуватимуть наступний крок Сербії до членства в ЄС

Причиною в МЗС Нідерландів називають недостатній прогрес у сфері верховенства права в Сербії.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп розповів, що Нідерланди заблокують наступний крок Сербії на шляху до членства в Євросоюзі, повідомляє NL Times.

“Ми бачимо недостатній прогрес у сфері верховенства права в Сербії. У той же час ми бачимо недостатній прогрес у відносинах між Белградом і Приштиною”, - сказав Вельдкамп.

Він уточнив, що Сербія також несе чітку відповідальність у відносинах із Косово.

Вельдкамп додав, що Сербія все ще недостатньо узгоджує свою зовнішню політику із зовнішньою політикою ЄС.

Також Вельдкамп планує наполягати на голландській позиції під час зустрічі з колегами країн ЄС, коли на порядку денному буде прогрес країн-кандидатів. Вельдкамп хоче переконати інші уряди в Європі також зайняти позицію, щоб Нідерландам не довелося залишатися самотніми.

“Я вважаю важливим, щоб ми надавали значення розвитку верховенства права. Дивлячись на тривожні події в Угорщині та частково в Словаччині, логічно, що ми дійсно можемо висувати вимоги до країни-кандидата в області верховенство права", - заявив Вельдкамп.