Посол ЄС в Україні заявила, що Євросоюз не фінансуватиме добудову блоків Хмельницької АЕС

Україна не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.

Таку заяву зробила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє «Європейська правда».

«Ми не брали участі в підготовці цього законопроєкту. Але це рішення повністю в компетенції української влади – чи буде Україна будувати АЕС, чи ні», – сказала посол.

Попри те, що уряд Шмигаля розраховує залучити кошти донорів на реалізацію проєкту, однак Матернова підкреслила - ЄС не братиме в цьому участі.

«Євросоюз не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики», – додала посол.

При цьому Матернова наголосила, що Євросоюз має інші очікування від України, зокрема, щодо діяльності «Енергоатому».

Дипломат сказала, що наша держава зобов’язалася привести наглядову раду «Енергоатому» у відповідно до стандартів ОЕСР, а це потребує наявності у державної компанії незалежної наглядової ради.

«Я хочу наголосити, що ми що ми дуже зацікавлені у формуванні наглядової ради «Енергоатому». І ми в G7 минулого тижня надіслали лист про це прем’єр-міністру. Склад наглядової ради був сформований у червні, і час завершити процес, підписати контракти і запустити наглядову раду. Її думка буде важливим фактором у рішеннях щодо фінансування тих чи інших проєктів», – сказала посол.