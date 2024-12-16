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Посол ЄС в Україні заявила, що Євросоюз не фінансуватиме добудову блоків Хмельницької АЕС

У блоці наголосили на важливості формування наглядової ради «Енергоатому».

Посол ЄС в Україні заявила, що Євросоюз не фінансуватиме добудову блоків Хмельницької АЕС
Катарина Матернова
Фото: casprezeny.azet.sk

Україна не консультувалася із ЄС при розробці законопроєкту про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС. Євросоюз, крім того, не фінансуватиме цей проєкт, бо у блоці є різні позиції щодо ядерної енергетики.

Таку заяву зробила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє «Європейська правда».

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«Ми не брали участі в підготовці цього законопроєкту. Але це рішення повністю в компетенції української влади – чи буде Україна будувати АЕС, чи ні», – сказала посол.

Попри те, що уряд Шмигаля розраховує залучити кошти донорів на реалізацію проєкту, однак Матернова підкреслила - ЄС не братиме в цьому участі. 

«Євросоюз не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики», – додала посол.

При цьому Матернова наголосила, що Євросоюз має інші очікування від України, зокрема, щодо діяльності «Енергоатому». 

Дипломат сказала, що наша держава зобов’язалася привести наглядову раду «Енергоатому» у відповідно до стандартів ОЕСР, а це потребує наявності у державної компанії незалежної наглядової ради.

«Я хочу наголосити, що ми що ми дуже зацікавлені у формуванні наглядової ради «Енергоатому». І ми в G7 минулого тижня надіслали лист про це прем’єр-міністру. Склад наглядової ради був сформований у червні, і час завершити процес, підписати контракти і запустити наглядову раду. Її думка буде важливим фактором у рішеннях щодо фінансування тих чи інших проєктів», – сказала посол.

  • Україна хоче компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Два енергоблоки ХАЕС зводитимуть на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, а два інших використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.
  • Про те, що Україна наближається до укладення угоди з Болгарією щодо придбання двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання, стало відомо ще влітку 2023-го.
  • У грудні 2023 року Енергоатом і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для п'ятого енергоблоку Хмельницької АЕС.
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