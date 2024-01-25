Україна почне цьогоріч будувати чотири атомні реактори на Хмельницькій АЕС, - міністр енергетики

Таким чином Україна хоче компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Україна розраховує розпочати у 2024 році (влітку або восени) будівництво чотирьох нових атомних реакторів. цього літа чи восени.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Reuters.

Таким чином Україна хоче компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Два енергоблоки зводитимуть на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, а два інших використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Усі чотири реактори зведуть на Хмельницькій АЕС.

Раніше Київ говорив про старту робіт на початку 2024-го, однак не уточнив, що всі чотири реактори можуть зводити одночасно.

Будівництво третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС розпочали у 1980-х роках, але згодом заморозили.

З моменту здобуття незалежності у 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Сьогодні атомні електростанції на підконтрольні Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити потужності, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС.

Наразі тривають переговори з болгарською стороною щодо двох реакторів.