З 1 березня запрацюють нові правила допомоги для ВПО

З 1 березня в Україні запрацюють нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про це заявив на засіданні уряду 26 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів. Виплати будуть продовжені для наших громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались", – повідомив очільник уряду.

За словами Шмигаля, держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Водночас продовжуватимуть більш цільові інструменти підтримки, аби допомагати тим, хто цього дійсно потребує.

Тим часом до кінця лютого всі виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжені до 1 березня.