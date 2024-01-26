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З 1 березня запрацюють нові правила допомоги для ВПО

До кінця лютого всі виплати для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжили.

З 1 березня запрацюють нові правила допомоги для ВПО
Уряд анонсував нові правила допомоги для ВПО
Фото: Кабмін

З 1 березня в Україні запрацюють нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про це заявив на засіданні уряду 26 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів. Виплати будуть продовжені для наших громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також продовжуємо виплати для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались", – повідомив очільник уряду. 

За словами Шмигаля, держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Водночас продовжуватимуть більш цільові інструменти підтримки, аби допомагати тим, хто цього дійсно потребує. 

Тим часом до кінця лютого всі виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжені до 1 березня. 

  • Тим часом Віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що виплати внутрішнім переселеним особам (ВПО) мають бути оптимізовані, тобто їх мають коротити. Роблять це на вимогу міжнародних партнерів.
  • Із 1 листопада минулого року виплати ВПО призначаються на сімʼю, а не для кожного члена родини окремо. Йдеться про щомісячну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших.
  • Також у листопаді повідомляли, що майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці гроші, оскільки не знайшли роботу або вона малооплачувана.
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