Укренерго розповіло про відключення світла у середу

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 18 грудня.

У компанії повідомили, що упродовж 7.00-20.00 діятиме пів черги відключень. Це стосується побутових споживачів.

Для промисловості та бізнесу графіки застосовуватимуть у цей же період.

«Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», - зазначили в Укренерго.

У компанії попередили, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.