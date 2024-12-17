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Укренерго розповіло про відключення світла у середу

Відключатимуть по пів черги побутових споживачів.

Укренерго розповіло про відключення світла у середу
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 18 грудня.

У компанії повідомили, що упродовж 7.00-20.00 діятиме пів черги відключень. Це стосується побутових споживачів.

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Для промисловості та бізнесу графіки застосовуватимуть у цей же період.

«Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», - зазначили в Укренерго.

У компанії попередили, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

  • Напередодні стало відомо, що масованою атакою 13 грудня Росія намагалася пошкодити об'єкти міждержавної енергетичної інфраструктури і вплинути на експорт-імпорт електроенергії або ж узагалі роз’єднати енергосистеми України та Європи.
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