Укренерго розповіло про відключення світла у середу

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 18 грудня.
У компанії повідомили, що упродовж 7.00-20.00 діятиме пів черги відключень. Це стосується побутових споживачів.
Для промисловості та бізнесу графіки застосовуватимуть у цей же період.
«Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», - зазначили в Укренерго.
У компанії попередили, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
- Напередодні стало відомо, що масованою атакою 13 грудня Росія намагалася пошкодити об'єкти міждержавної енергетичної інфраструктури і вплинути на експорт-імпорт електроенергії або ж узагалі роз’єднати енергосистеми України та Європи.