Шмигаль і Фіцо обговорили питання транзиту газу, крім російського, українською територією

Угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена, наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 16 грудня провів розмову зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

Шмигаль наголосив, що Україна готова виконувати зобовʼязання, які взяла в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

«Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації. Підкреслив, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена», - зазначив глава українського уряду.

Також, за словами Шмигаля, із Фіцо вони обговорили збільшення співпраці у сфері електроенергетики. «За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини. Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості», - додав глава уряду.