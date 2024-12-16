Шмигаль і Фіцо обговорили питання транзиту газу, крім російського, українською територією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 16 грудня провів розмову зі словацьким колегою Робертом Фіцо.
Шмигаль наголосив, що Україна готова виконувати зобовʼязання, які взяла в межах Угоди про асоціацію з ЄС.
«Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації. Підкреслив, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена», - зазначив глава українського уряду.
Також, за словами Шмигаля, із Фіцо вони обговорили збільшення співпраці у сфері електроенергетики. «За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини. Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості», - додав глава уряду.
- У червні цього року стало відомо, що Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України. У разі зупинки транзиту через Україну найбільше постраждає Словаччина. У травні глава словацького уряду Роберт Фіцо їздив до Азербайджану домовлятися щодо цього питання і заявив, що зробить "все політично необхідне" для отримання газу.
- Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що енергетична безпека Молдови може постраждати через зупинку транзиту російського газу через Україну.