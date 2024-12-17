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​Зеленський підписав зміни до закону про Рахункову палату

Цей закон, зокрема, розширить повноваження Палати.

​Зеленський підписав зміни до закону про Рахункову палату
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату»( № 10044-д). 

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За інформацією Рахункової палати, законопроєкт має наблизити статус і правові основи роботи установи до стандартів Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI). 

Серед ключових змін:

  • Рахункову палату визначили вищим державним колегіальним органом фінансового контролю; 
  • повноваження інституції розширили. Зокрема, на суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки, кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
  • Палата зможе здійснювати аудити консолідованої фінзвітності суб’єктів держсектору та бюджетів;
  • розгляд звітів Рахункової палати у профільних комітетах Ради став обов’язковим;
  • посилили процеси аналізу та моніторингу інституцією її рекомендацій. 

Очільниця Палати Ольга Піщанська зауважила, що закон також гарантує стабільність діяльності установи навіть у часи криз і воєнного стану, а ще посилює вимоги до професійної компетенції аудиторів та запроваджує мотиваційні підходи до оплати праці.

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