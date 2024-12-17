​Зеленський підписав зміни до закону про Рахункову палату

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату»( № 10044-д).
За інформацією Рахункової палати, законопроєкт має наблизити статус і правові основи роботи установи до стандартів Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI).
Серед ключових змін:
- Рахункову палату визначили вищим державним колегіальним органом фінансового контролю;
- повноваження інституції розширили. Зокрема, на суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки, кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
- Палата зможе здійснювати аудити консолідованої фінзвітності суб’єктів держсектору та бюджетів;
- розгляд звітів Рахункової палати у профільних комітетах Ради став обов’язковим;
- посилили процеси аналізу та моніторингу інституцією її рекомендацій.
Очільниця Палати Ольга Піщанська зауважила, що закон також гарантує стабільність діяльності установи навіть у часи криз і воєнного стану, а ще посилює вимоги до професійної компетенції аудиторів та запроваджує мотиваційні підходи до оплати праці.