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Міненерго: МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових для роботи АЕС підстанціях

Місія, як і раніше, буде проводитись на визначених обʼєктах почергово.

Міненерго: МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових для роботи АЕС підстанціях
спостерігачі МАГАТЕ
Фото: Укренерго

17 грудня Міжнародне агентство з атомної енергії продовжило моніторингову місію на ключових для роботи українських АЕС підстанціях.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

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Питання необхідності наступної місії МАГАТЕ обговорили міністр енергетики Герман Галущенк і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час позачергового засідання Ради керуючих Агентства.

«Лише минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру. Та ворог продовжує свою агресію і нещадно атакує, зокрема і підстанції, що є критично важливими для роботи атомної генерації», - зауважив Галущенко.

Сторони узгодили графік візитів. Місія, як і раніше, буде проводитись на визначених обʼєктах почергово.

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